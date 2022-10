Une enquête ouverte après une course poursuite sur l'A6

Les faits se produits dans la matinée samedi 1er octobre. Alors que l'EDSR (Escadron départemental de sécurité routière) procédait à des contrôles routiers sur l'autoroute A6, l'un d'entre eux a mal tourné. Le conducteur du véhicule n'a pas voulu s'arrêter, il a pris la fuite.

Les gendarmes l'ont alors poursuivi sur l'autoroute entre Auxerre et Avallon. Une course poursuite de 60 km avant que les forces de l'ordre arrivent à immobiliser le véhicule. Lors de sa fuite, l'automobiliste a roulé à plus de 160 km/h et a provoqué un accident. Il était accompagné d'un passager.

Le conducteur a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour refus d'obtempérer et délit de fuite.