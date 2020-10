Une enquête ouverte après une fête étudiante à Saint-Étienne

Tout part d'une fête organisée par un étudiant d'une vingtaine d'années à l'occasion de l'anniversaire de son colocataire. Quinze personnes sont invitées. Les consignes sont claires : port du masque, gel hydroalcoolique à disposition, l'organisateur de la soirée serait même resté sobre pour pouvoir s'assurer que tout se passe bien.

Malgré tout, la situation dégénère. La fête est signalée sur les réseaux sociaux et plusieurs dizaines de personnes débarquent dans cet immeuble. Elles ne parviennent pas toutes à entrer dans l'appartement, mais s'installent dans les escaliers et les parties communes. Il y a énormément de bruits, de nuisances et la police est prévenue. Elle découvre "beaucoup, beaucoup de monde" selon le Procureur-adjoint de Saint-Étienne qui parle de "véritable catastrophe en termes sanitaires" et qui pointe le rôle des réseaux sociaux.

Les deux jeunes colocataires ont été entendus. Les concernant, le délit de mise en danger d'autrui semble s'estomper. Mais l'enquête se poursuit.