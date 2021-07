Une enquête ouverte après une série d'incendies à Auxerre ce vendredi soir

Une enquête judiciaire ouverte à Auxerre après une série d'incendies dans la nuit de vendredi 30 à samedi 31 juillet. Les pompiers de l'Yonne sont intervenus une bonne partie de la nuit pour plusieurs feux qui se sont déroulés dans le quartier des Clairions entre 23h et 1h du matin.

Les soldats du feux ont été appelés pour une première intervention à 22h40 rue Guynemer. Deux véhicules dans une carrosserie sont partis en fumée. Ils sont intervenus ensuite après l'embrasement de deux camionnettes sur le parking du magasin Boulanger vers 23 heures.

Une enquête est ouverte pour cette série d'incendies

Un autre incendie a eu lieu dans un container de 20 mètres cube au garage Feu Vert, dans le même secteur. Avant la plus grosse intervention des pompiers de l'Yonne, au centre technique municipal, rue de l'Ecluse, vers 1h du matin. Trois camions-benne ainsi que deux autres camionnettes ont pris feu. Lors de cette opération, ils étaient 13 sapeurs-pompiers à éteindre le feu et à s'assurer qu'aucun risque de propagation ne serait possible.