Une enquête ouverte après une soirée lilloise où des étudiantes pensent avoir été droguées

Six étudiantes, qui vivent en Bretagne, ont déposé plainte auprès de commissariat de Lannion pour administration de substances nuisibles, a indiqué la procureure de Lille. Elles participaient toutes à un tournoi de football organisé à Lille et réunissant des étudiants de différentes écoles de journalisme partout en France. A ce titre, elles ont participé le samedi soir à une soirée festive organisée dans une discothèque lilloise.

ⓘ Publicité

L'une des participantes a expliqué à l'AFP une scène qu'elle a vécu au cours de cette soirée: "Un garçon est venu me voir pendant la soirée, très tard, pour me proposer avec insistance de boire un fonds de verre transparent. J'ai refusé quatre fois. A la quatrième, il s'est énervé et a balancé le verre par terre". La jeune femme s'est rendu compte en discutant le lendemain avec d'autres étudiantes qu'elle n'était pas la seule à avoir vécu ce moment.

Les associations d'étudiantes et d'étudiants des différentes écoles de journalisme participant à ce week-end ont publié un communiqué dès le mardi 21 mars, dans lequel elles indiquent avoir reçu "plusieurs témoignages d'étudiants qui présentaient des symptômes pouvant laisser penser qu'elles avaient été droguées au cours de la soirée (tremblements, perte de mémoire, fatigue, vomissement, et pour certains cas, une trace de piqûre)."

Les associations rappellent que de nombreuses mesures avaient été mises en place, notamment la distribution de bracelets individuels permettant l'entrée à la soirée, ou encore des rondes effectuées par plus d'une trentaine de référentes violences sexistes et sexuelles, issues de toutes les écoles, identifiables par des brassards, du début à la fin de la soirée.