Sancoins, France

La gendarmerie de Saint-Amand-Montrond mène l'enquête après la violente agression d'un couple à Sancoins, dans la nuit de samedi à dimanche. Trois hommes, cagoulés et gantés, ont d'abord forcé une fenêtre pour s'introduire dans cette maison isolée à Sancoins. Ils ont ensuite essayé de forcer le coffre-fort avant de faire irruption dans la chambre à coucher du couple et de les agresser physiquement. L'homme, âgé de 58 ans, et son épouse, âgée de 51 ans, ont reçu de violents coups, notamment à la tête. Mais le quinquagénaire a réussi à rendre des coups et a finalement à mettre en fuite ses agresseurs.

Les voleurs n'ont rien emporté. Les deux victimes, un couple d'anciens commerçants, se sont vues établir un arrêt de travail de 15 jours chacune.