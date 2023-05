Une enquête ouverte par le parquet de Lille après l'agression d'un délégué syndical CGT de Vertbaudet

La tension monte d'un cran à Vertbaudet , après l'agression d'un délégué syndical de la CGT. Depuis deux mois, 74 salariés de l'enseigne de prêt à porter pour enfant tiennent un piquet de grève avec le soutien de la CGT pour obtenir de meilleurs salaires. La CGT affirme qu'un de deux délégués CGT de Vertbaudet a été victime d'une expédition punitive mardi soir alors qu'il rentrait chez lui à Villeneuve d'Ascq.

Selon la CGT, le délégué syndical aurait été frappé et gazé

D'après l'Union locale de la CGT de Tourcoing, des personnes se présentant comme "des policiers en civil" l'ont plaqué sur sa voiture devant son fils et l'ont insulté de "sale gréviste". L'homme aurait été embarqué dans "une voiture banalisée", toujours selon la CGT. Dans son communiqué, le syndicat précise que le délégué syndical aurait alors été "frappé, gazé et menacé" avant d'être relâché quelques kilomètres plus loin dans la commune de Ronchin.

Ce syndicaliste devait participer ce mercredi après-midi à de nouvelles discussions avec la direction de Vertbaudet. Une réunion qui a été annulée. Selon la CGT, le délégué syndical sous le choc, ne souhaiterait pas porter plainte pour le moment. Le parquet de Lille a tout de même ouvert une enquête et saisi les images de vidéo-surveillance enregistrées sur les lieux de l'agression.

Les députés du Nord condamnent cette agression

Suite à cette agression, la classe politique s'est emparé du sujet. Les députés insoumis du Nord David Guiraud et Adrien Quatennens se sont rendus sur place mercredi après-midi, pour échanger avec les grévistes. Adrien Quatennens qui dénonce sur Twitter une "violence inacceptable" envers ce syndicaliste. De son côté le patron du parti communiste et député du Nord Fabien Roussel annonce avoir saisi le ministre de l'intérieur après une "agression extrêmement grave".

Les grévistes ont depuis repris leurs quartiers devant l'entrepôt de Vertbaudet, à Marquette-Lez-Lille, ce mercredi. Après l'évacuation du piquet de grève, mardi, par les forces de l'ordre, les salariés grévistes et leurs soutiens ont réinvestis les lieux ce mercredi matin. Dans l'après-midi, ils étaient une trentaine sur place, malgré l'installation de dizaines de blocs de béton, et la présence continue de nombreux policiers et CRS aux abords du site