Une enquête ouverte pour des soupçons de viol en marge d'un festival en Dordogne

Les gendarmes ont auditionné des bénévoles et participants au festival (photo d'illustration).

Une enquête est ouverte pour des soupçons de viol dans un festival de musique ce weekend, rapporte le journal Sud Ouest ce dimanche 25 juin. Les organisateurs du "Bazar festival", à Excideuil, ont retrouvé une femme en état de choc, dans la nuit de samedi à dimanche.

Il est entre deux et trois heures du matin quand les organisateurs sont prévenus. Ils vont la voir, et appellent tout de suite la gendarmerie et les secours. Selon les informations de Sud Ouest, la victime n'avait pas encore pu être entendue par les enquêteurs dimanche à la mi-journée.

Plusieurs centaines de personnes sur le weekend

Les enquêteurs ont passé la matinée à auditionner des bénévoles et des participants au festival, dont une partie ont dormi sur place dans le camping mis à disposition des festivaliers. Mais il est passé du monde pour les concerts techno de la soirée, au total plusieurs centaines de personnes sur le weekend.

L'un des organisateur, joint par France Bleu Périgord, explique que les bénévoles sont sidérés par la nouvelle. Tout s'était bien passé jusqu'à présent. Le Bazar festival, c'était la promesse d'un festival familial et éco-responsable, près d'un vieux moulin reconverti en guinguette, au bord de la Loue, derrière le stade de foot de la commune. Il a été créé par un groupe d'amis de la commune. C'était seulement la deuxième édition.