Confinement : une enquête ouverte pour des violences policières présumées à La Penne-sur-Huveaune

L'Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN, "la police des polices") a été saisie après la diffusion d'une vidéo sur laquelle on voit des policiers s'en prendre violemment à un automobiliste lors d'un contrôle dans le cadre du confinement.

Une enquête est ouverte et l'IGPN saisie pour des violences policières à la Penne-sur-Huveaune lors d'un contrôle dans le cadre du confinement. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux mardi 31 mars, on peut voir que le contrôle de police dégénère. Le conducteur sort de sa voiture et les policiers le frappent à plusieurs reprises.

L'automobiliste a reconnu avoir eu un comportement et un langage déplacés envers les forces de l'ordre d'après la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens (insultes et crachats).

Le contrôle aurait dégénéré car le couple qui se trouvait à bord de la voiture et se déplaçait pour aller faire des courses ne présentait qu'une seule attestation de sortie, le règlement impose une attestation pour chaque personne. Le conducteur a été placé en garde à vue puis libéré.