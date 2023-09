Une enquête ouverte pour "traite d'êtres humains" après la découverte d'un hébergement insalubre en Champagne

L'enquête ne fait que commencer après la découverte d'un nouveau cas d'exploitation en Champagne durant les vendanges. France Bleu vous révélait mercredi cette nouvelle affaire d'hébergement indigne lors des vendanges à Nesle-le-Repons (Marne), petit village viticole de 140 habitants. Un hébergement collectif de vendangeurs fermé par le préfet de la Marne le 15 septembre dernier, où étaient logés dans des conditions insalubres 52 travailleurs sans papiers d'origine africaine, également mal nourris.

Le logement n'est pas aux normes comme l'a relevé l'inspection du travail. © Radio France - Sophie Constanzer

Il s'agit d'une maison avec deux fenêtres condamnées, des détritus partout autour. On trouve même sur le terrain vague situé à l'arrière une brouette remplie de raisin pourri et surtout une dépendance où l'on trouve des tentes, des sacs. C'est là qu'ont été logés les vendangeurs, maliens, guinéens et sénégalais, qui ont été pris en charge par la préfecture après l'arrêté de fermeture du 15 septembre.