Une enquête ouverte suite à la chute d'une enfant de 6 ans dans un trou à Artouste

Une enquête est ouverte suite à la chute d'une fillette de six ans le week-end dernier à Artouste. C'est le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne d'Oloron qui est en charge de l'enquête. Les faits remontent au samedi 22 janvier, la petite fille est tombée dans un trou d'environ 4 mètres. Mais selon les premiers éléments, l'enfant ne se trouvait pas sur une piste. D'après nos confrères de Sud Ouest, les parents de l'enfant comptent porter plainte.

D'après nos informations, la petite fille s'amusait à descendre un talus, sur les fesses. Sauf que ce n'était pas sur une piste balisée. Soudain, le manteau neigeux a cédé et elle est tombée dans un trou. Les pisteurs l'ont aidée à sortir puis l'ont mise dans un matelas à dépression pour immobiliser son corps avant qu'elle soit transportée en hélicoptère vers l'hôpital de Pau, au service pédiatrie. L'enfant a été blessée à la tête mais son pronostic vital n'était pas engagé.

Un contexte d'inquiétude et un accident mortel dans toutes les têtes

On imagine que la fillette a dû avoir très peur, ses parents aussi, notamment du risque d'éventuelles séquelles. Les secouristes qu'on a joints rappellent que le contexte était particulier et que cela a pu jouer dans la tournure qu'ont pris les événements. Ils évoquent le récent décès du comédien Gaspard Ulliel, suite à un accident de ski. Une enquête est donc ouverte.

Les secours tiennent à rappeler que "les trous sous la neige, c'est normal, c'est la montagne". Il peut même arriver que des ruisseaux se trouvent sous la neige, et c'est tout à fait normal en dehors des pistes selon le PGHM d'Oloron. Autre point important sur lequel les professionnels de la montagne insistent ces jours-ci : la montagne est excessivement dangereuse en ce moment. "C'est comme une patinoire avec dénivelé, et il y a des rochers et des arbres, donc c'est hyper dangereux", nous dit un membre du PGHM d'Oloron. Le week-end dernier, à Gourette, un jeune qui faisait du snowboard a dévalé une pente de 300 mètres à cause de ces conditions de neige particulièrement mauvaises même si la météo a l'air radieuse.