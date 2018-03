Le parquet de Draguignan ouvre une enquête préliminaire, autour du marché de rénovation de la cité balnéaire de Cavalaire. L'enquête vise la municipalité, soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles, et de corruption passive et active.

Cavalaire-sur-Mer, France

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Draguignan (Var) sur des soupçons d'irrégularités commises par la municipalité de Cavalaire. Ces soupçons portent sur le marché de la rénovation du port de la cité balnéaire proche de Saint-Tropez.

Selon l'association de lutte contre la corruption Anticor, qui est à l'origine du signalement, les faits visés pourraient relever à la fois de pratiques anticoncurrentielles et de corruption passive et active. Un appel d'offres de marché public passé par la mairie de Cavalaire en 2015, et concernant le "redéploiement des infrastructures portuaires" de cette localité, serait entaché d'irrégularités. Des éléments accablants démontreraient des liens entre les dirigeants des deux sociétés ayant candidaté à ce marché.

Outre ces faits présumés d'entente illégale, Anticor accuse aussi le maire sans étiquette de Cavalaire, Philippe Leonelli, élu en 2014, d'être parti avec son épouse, et le directeur général des services de la ville et son épouse, en voyage à Dubaï puis à Bucarest, en compagnie des attributaires du marché et aux frais de ces derniers.

Dans un communiqué adressé à l'Agence France Presse, les services de M. Leonelli affirment qu'il s'agissait de ''voyages d'études" visant à "visiter des installations portuaires susceptibles d'inspirer le nouveau port de Cavalaire", et pour l'autre "d'un déplacement afin de rencontrer l'architecte en charge de la réalisation des différents bâtiments du port et de visiter ses réalisations architecturales".

Avec AFP