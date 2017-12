La Rochelle, France

L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Rochefort. Elle fait suite aux deux plaintes déposées par l'association L214 qui milite pour le bien-être animal. Cette association dénonce depuis le 19 décembre dernier, les traitements subis par les lapins Orylag dans trois élevages. Ces lapins sont élevés pour leur fourrure qui est ensuite destinée à des marques de luxe.

L'association L214 affirme avoir mené son enquête entre septembre et novembre dernier. Dans une vidéo, on peut voir les lapins dans des cages exiguës et qui ne voient jamais la lumière. L'association vise trois élevages, un dans les Deux-Sèvres et deux en Charente-Maritime.

L'Inra arrête son unité d'expérimentation à l'été 2018

En Charente-Maritime, l'institut national de recherche agronomique, l'Inra du Magneraud à Saint-Pierre d'Amilly, au nord de Surgères est directement visé car il a développé cette race de lapin. L'Inra détient notamment une unité d'expérimentation qu'elle avait décidé d'arrêter d'ici l'été 2018.

L'autre élevage visé en Charente-Maritime est celui du président de la coopérative d'Orylag de Surgères.