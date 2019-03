Une enquête ouverte sur des partenariats signés par le promoteur du parc éolien en mer au large d'Yeu et Noirmoutier

Le parquet des Sables-d'Olonne a ouvert une enquête suite à une dénonciation de la part d'un opposant du collectif Touche pas à mon île. Il demande à la justice de vérifier si un partenariat entre le consortium et le Vendée Globe ne constitue pas un possible acte de corruption.

Vendée, France

Le préfet de Vendée vient de signer début mars la dernière des 10 autorisations nécessaires pour lancer la construction du parc de 62 éoliennes au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier. C'est le moment qu'a choisi le collectif d'opposants Touche pas à mon île (TPAMI) pour annoncer qu'une enquête a été ouverte par le parquet des Sables-d'Olonne concernant le consortium EMYN, porteur du projet. Elle a été ouverte à l'automne 2018, suite à une dénonciation des opposants. La brigade de recherche de la gendarmerie des Sables-d'Olonne est chargée de vérifier la teneur de leurs accusations.

Les opposants visent un partenariat avec le Vendée Globe

Le porte-parole des opposants, Fabien Bouglé, avait porté plainte contre X début 2018 sur des soupçons de faits de corruption, à propos d'un partenariat financier entre la ville de Noirmoutier-en-l'Île et le consortium, pour le financement d'un festival de musique de la ville. La mairie avait répondu à l'époque dans un communiqué publié par nos confrères de Ouest-France, affirmant que ce soutien financier, "à hauteur de 2500 à 3000€" par an, était "non-essentiel pour la commune" et n'affectait en aucun cas le jugement du conseil municipal quant au projet de parc éolien.

Fabien Bouglé vise également le Vendée Globe, puisque, affirme-t-il, "le consortium portant le projet d’éoliennes entre Yeu et Noirmoutier" a "soutenu à hauteur d’un demi million d’euros le Vendée globe dont la société appartient majoritairement au conseil départemental de Vendée". Il appuie son soupçon en demandant : "Pourquoi des collectivités locales ont-elles reçu de l’argent du consortium industriel alors qu’elles devaient donner leur avis dans le cadre de l’enquête publique ?".

Le calendrier ne colle pas, répond le département

Le président du conseil départemental Yves Auvinet, par ailleurs président de la société d'économie mixte qui gère le Vendée Globe, répond à cette accusation : "Si je prends le calendrier, le département a donné un avis en 2011 en faveur du développement d'un parc éolien au large d'Yeu et Noirmoutier". Soit plus de deux ans avant que le consortium soit choisi, par appel d'offre, pour porter le projet de parc éolien. La collectivité avait donc déjà donné son avis sur le parc : "Et de toutes façons, c'est l'Etat qui choisit le candidat retenu, pas le conseil départemental". le partenariat avec le Vendée Globe, lui, date de 2016. Soit cinq ans après l'avis rendu par le département.

Quant au partenariat en lui-même, d'un montant de 500 000 euros, il s'agissait "d'un partenariat comme il y en a avec d'autres entreprises, comme Sodebo par exemple", continue Yves Auvinet. "Il y a un cahier des charges contractuel qui définit précisément les prestations auxquelles il correspond". En l'occurrence, un stand sur le village départ et de la visibilité pour le projet de parc éolien, qui souhaitait associer son image à celle du Vendée Globe, indique-t-on du côté du consortium EMYN.

Le porte-parole du collectif d'opposants, Fabien Bouglé, affirme avoir été auditionné à l'automne dans le cadre du début de l'enquête. Conseiller municipal de Versailles, dans les Yvelines, il s'est fait connaître en 2013 par son combat contre le Mariage pour tous. La construction du parc éolien doit débuter au second semestre 2020 pour les installations terrestres, et l'édification des éoliennes en 2022, pour une mise en service en 2023.