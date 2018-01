Stupeur et consternation après la découverte d'une stèle nazie dans un village du Pays de Bitche en Moselle. Ce monument qui rend hommage à une division SS a été récemment érigé sur un terrain privé de Volmunster. Une enquête pour apologie de crimes contre l'humanité a été ouverte ce jeudi par le parquet de Sarreguemines, et la stèle a été démontée par les gendarmes.

C'est un promeneur qui a découvert cette stèle il y a quelques jours, comme l'a révélé le Républicain Lorrain. Erigée dans un champ à l'écart du village de Volmunster, sur la D35, elle ressemble à un monument aux morts et plusieurs mentions en allemands y sont inscrites. On peut notamment y lire : "En l'honneur des morts de la 17ème division SS Panzer Grenadier". Ces soldats nazis ont notamment combattu pour la défense de Metz face aux alliés durant l'automne 44, il ont aussi participé en août 44 au massacre de maillé en Indre et Loire, où 124 habitants ont été tués. Le terrain, où cette stèle a été érigée, appartient à un citoyen allemand vivant en Allemagne.I l sera prochainement convoqué par les gendarmes de la brigade de recherche de Sarreguemines et les enquêteurs de l'office centrale de lutte contre les crimes contre l'humanité, en charge de l'enquête.

Ce monument a été enlevé ce jeudi après-midi à l'aide d'un engin spécialisé. "C'est désormais une pièce à conviction", à conclu le procureur de la république de Sarreguemines.

#Moselle#faitsDivers Volmunster : la stèle pro-nazis démontée par les gendarmes, plainte pour apologie de crimes contre l'Humanité https://t.co/2YLPL3sUxj — France 3 Lorraine (@F3Lorraine) January 4, 2018

La présence de cette stèle nazie a suscité une vague de condamnations : le PC mosellan qui envisage de porter plainte parle d'"une insulte à la république et à toutes les victimes du nazisme"...Le Maire de Maillé, contacté par France Bleu Lorraine, dénonce "cet acte odieux qui bafoue la mémoire des victimes" de sa ville.