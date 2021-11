Une enquête pour assassinat ouverte après la mort d'une femme de 72 ans, chez elle à Châteauneuf-sur-Loire

Dans le Loiret, le parquet d'Orléans annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat, concernant une affaire survenue à Châteauneuf-sur-Loire, confirmant une information de La République du Centre, puis de France 3 Centre-Val de Loire. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 2021, Marie-France Bruneau, une retraitée, veuve de 72 ans a été retrouvée morte, à son domicile rue de la Touche, à Châteauneuf-sur-Loire. Dans un quartier calme avec de nombreux retraités vivant parfois seul, c'est l'incompréhension et une crainte qui se fait omniprésente depuis le drame.

Le voisinage dans le doute

Jeudi 11 novembre au matin les habitants de la rue de la Touche se sont en effet réveillés en constatant la présence de nombreux véhicules des forces de l'ordre devant chez eux. Au 35 bis, Marie France Bruneau venait d'être retrouvée dans sa chambre, sans vie, par l'infirmier venu chez elle pour des soins. L'une des voisines souffle : "On a du mal à comprendre. C'était calme par ici et on ne s'attendait pas à ça."

La victime vivait seule depuis près de deux ans suite au décès de son mari. D'après ses voisins, elle ne sortait plus beaucoup de son domicile sans barrière ni grillage au fond d'une petite allée. "Il y a du monde qui venait, sa famille de temps en temps. Des hommes s'occupaient du jardin, je ne sais pas si ils étaient de sa famille."

La retraitée de 72 ans vivait seule © Radio France - Julien Frenoy

C'est vrai qu'on dort moins bien maintenant

Le voisinage reste sans information sur ce qu'il s'est vraiment passé mais pour certains, c'est moins sécurisant depuis cette histoire. "C'est vrai qu'on dort moins bien maintenant car on était loin de penser qu'il pouvait se passer ça dans ce quartier calme. " Des propos confirmés par une autre voisine. Celle-ci ajoute ne pas avoir vue la victime ces derniers temps.

Une enquête pour assassinat est donc en cours. C'est la section de recherche de la gendarmerie d''Orléans qui est en charge de cette affaire. Mais pour l'instant, aucune information n'a été communiqué.