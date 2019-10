Une enquête pour disparition inquiétante ouverte dans l'Orne

Alençon, France

A Alençon dans l'orne la police a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante" . Depuis dimanche 27 octobre dans l'après-midi, une jeune fille de 16 ans a fugué du foyer d’aide sociale à l’enfance, où elle est placée depuis plusieurs mois. Originaire du Bocage de Flers, cette jeune fille a déjà plusieurs fois fugué et ses parents craignent qu'elle ne se mette en danger. la jeune fille est de corpulence moyenne et mesure 1,65 m, elle a des cheveux noirs et les yeux bleus. Toute personne susceptible d’avoir des renseignements peut contacter la police d’Alençon ou la gendarmerie.