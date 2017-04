Une enquête ouverte après la mort de deux nourrissons à la maternité de Nancy

Deux nourrissons sont morts mardi 25 avril à la maternité régionale de Nancy. Les bébés, grands prématurés, se trouvaient au service de réanimation néonatale. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. II pourrait s'agir d'une erreur humaine.

Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'une erreur humaine : les bébés auraient succombé à une surdose de phosphore. Les autopsies sont prévues ce jeudi et il faudra attendre plusieurs jours avant de connaître les causes exactes des décès.

Cellule de soutien

Dans un communiqué, le CHRU de Nancy indique que "les parents ont été immédiatement accueillis, informés et pris en charge par les équipes médicales. Un dispositif d'accompagnement et de soutien leur est ouvert". Une cellule de soutien et d'aide psychologique est également mise en place pour les personnels de l'unité de réanimation néonatale.