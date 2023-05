Découverte du corps calciné d'une femme à Dun-sur-Auron : un suspect interpellé à Toulouse

Le parquet de Bourges ouvre une enquête pour homicide volontaire sur conjoint, suite à la découverte du corps d'une femme calciné samedi dernier dans une maison de Dun-sur-Auron. L'information, révélée par le Berry Républicain , est confirmée par la procureure de la République Céline Visiedo.

Le conjoint de l'occupante interpellé

Le conjoint de l'occupante de la maison où le corps a été retrouvé a été interpellé ce mardi soir à Toulouse. Il était recherché car il n'avait pas donné de signe de vie depuis l'incendie. Il s'agit d'un homme de 55 ans, déjà connu de la justice "pour différents faits" selon la procureure de Bourges. Présumé innocent, il devrait être entendu rapidement par les enquêteurs, ce qui permettra peut-être d'en savoir plus, car pour le moment les circonstances du décès restent très mystérieuses.

Des analyses supplémentaires

D'ailleurs, le corps n'est toujours pas formellement identifié. On sait qu'il s'agit de celui d'une femme, mais on ne sait pas de manière certaine s'il s'agit de l'occupante de la maison. Des analyses supplémentaires, sur l'ADN notamment, doivent encore être menées. Par ailleurs, malgré une autopsie réalisée mardi à l'institut médico-légal de Tours, on ne sait pas non plus si la victime est morte dans l'incendie, ou avant. Là encore, des investigations additionnelles sont nécessaires.

Les occupants de la maison où s'est produit l'incendie avaient emménagé récemment à Dun-sur-Auron, en décembre dernier. Ils n'étaient pas particulièrement connus dans la commune, précise le maire.