Une enquête pour meurtre ouverte à Brecé, dans le Nord-Mayenne

Une agricultrice, une éleveuse de bovins, a été tuée par arme à feu ce week-end à Brecé, dans le Nord-Mayenne, affirme l'AFP, confirmant une information de nos confrères du Courrier de la Mayenne. Une enquête pour meurtre a été ouverte, indique la procureure de Laval, dans un courrier envoyé à l'AFP.

Un deuxième corps retrouvé

Un autre corps a été retrouvé le week-end dernier sur l'exploitation, relatait également Ouest-France. Il s'agit d'une "personne proche de la victime et se trouvant en conflit avec elle", précise la procureure de Laval à l'AFP. Cette autre personne décédée n'est autre que l'associé de l'agricultrice. L'enquête devra permettre de déterminer s'il existe un lien entre ces deux décès et s'il s'agit d'un double meurtre. "Des investigations et expertises sont toujours en cours pour confirmer ou infirmer les liens entre ces deux faits et préciser le rôle de cette seconde personne. Leurs résultats seront connus en milieu de semaine prochaine", affirme la procureure de Laval auprès de l'AFP.

Le mari de l'agricultrice a été entendu par les enquêteurs.