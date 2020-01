Une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" ouverte après l'agression d'un policier au Blanc-Mesnil

Un policier a été agressé dans la nuit de lundi à mardi au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) après une course- poursuite avec le conducteur d'un scooter. Une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" est ouverte, selon le parquet de Bobigny.

Le Blanc-Mesnil, France

Une enquête pour " tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été confiée à la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis, annonce ce mardi soir le parquet de Bobigny, après l'agression d'un policier dans la soirée du 13 janvier au Blanc-Mesnil, comme le révèle Le Parisien.

Course poursuite entre Drancy et le Blanc-Mesnil

Lundi soir, vers 20 heures, deux motards de la DOPC, la direction de l'ordre public de la circulation, tentent d'interpeller un homme sur un scooter à Drancy qui aurait commus plusieurs infractions. Ce dernier refuse d'obtempérer et prend la fuite. Une course-poursuite démarre alors et mènent les deux policiers à moto jusqu'à la cité Lescot dans la ville voisine du Blanc-Mesnil. Selon une source policière, les deux policiers qui ont perdu la trace du conducteur de scooter, décident alors de se séparer pour le chercher. L'un d'entre eux tombe sur l'homme en fuite et sa moto entre en collision avec le scooter.

Le policier tire sur son agresseur

C'est là que tout s'enchaîne : le policier aurait été frappé par plusieurs individus, toujours selon cette source policière (le parquet ne donne pas de détail sur le nombre de suspect) et un homme en particulier aurait roué de coups l'agent à terre. Ce dernier, paniqué, tente de se défendre et parvient à saisir son arme et tire sur son agresseur qui parvient à s'enfuir. Impossible de savoir si l'homme a été atteint. Il n'a toujours pas été retrouvé, tout comme le conducteur du scooter qui s'est volatilisé. Le policier agressé souffre de quelques ecchymoses, d'une blessure légère à la main mais il est surtout "très choqué".

Une enquête déposée à l'IGPN

Le parquet de Bobigny confirme qu'il n'y a eu aucune interpellation jusqu'à présent. Par ailleurs, "une enquête pour violence par personne dépositaire de l'ordre public" a également été confiée à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, précise le parquet sans donner plus de détail.