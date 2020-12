Enquête pour vol de bijoux au sein du service Covid de l'hôpital de Carpentras

Un Nîmois porte plainte contre le pôle santé de Carpentras pour vol aggravé. Sa mère âgée de 89 ans a été dépouillée de ses bijoux alors qu'elle venait de mourir du Covid-19 lundi 7 décembre. Elle portait au cou deux chaines en or avec une croix et une médaille. Son fils assure qu'elle ne les enlevait jamais. Cet homme de 55 ans est effondré et vit ce vol "comme un double deuil". Ces bijoux avaient une valeur sentimentale inestimable pour lui.

La police a ouvert une enquête. Le directeur de l’hôpital de Carpentras assure qu'il y participe activement. Alain De Haro annonce qu'il n'en restera pas là car ce genre de fait, même isolé, ternit l'image du personnel soignant.