Une enquête préliminaire ouverte après les plaintes déposées par les enfants d'Alain Delon

Au lendemain du dépôt de plainte des enfants d'Alain Delon contre sa dame de compagnie, le parquet de Montargis annonce ouvrir une enquête préliminaire ce jeudi. Les enfants de l'acteur, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, ont déposé plainte pour des faits de harcèlement moral, détournement de correspondances et de maltraitance animale. Ils dénoncent notamment son "attitude dénigrante et agressive" envers Alain Delon, 87 ans. Ils accusent également la dame de compagnie de capter le courrier de la légende du cinéma ainsi que ses appels téléphoniques, et pointent du doigt les coups portés au chien d'Alain Delon. Cette plainte avait été déposée ce mercredi après-midi à Montargis, dans le Loiret où l'acteur possède une propriété à Douchy.

De son côté, Anthony Delon a déposé une deuxième plainte, notamment pour "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral".

"Après étude de ces plaintes, le parquet de Montargis a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire confiée en cosaisine à la Section de Recherches d'Orléans et à la Brigade de Recherches de Montargis", a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux.