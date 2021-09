Une enquête ouverte après l'évacuation "brutale" de jeunes lillois d'un cinéma par la police

Une enquête administrative est ouverte, après l'évacuation de 17 adolescents du Kinepolis de Lomme par la police, mercredi 15 septembre dernier. Les jeunes de la maison de quartier de Moulins, à Lille, racontent avoir été sortis en pleine séance de façon brutale et injustifiée.

Ils étaient 17 adolescents, âgés de 11 à 17 ans, à venir voir le film Bac Nord au Kinepolis de Lomme, mercredi 15 septembre dernier. Une sortie organisée par la maison de quartier de Moulins, à Lille, et encadrée par deux animatrices. Mais les jeunes n'ont pas pu terminer leur séance : en plein film, ils ont été évacués par des policiers de façon brutale et injustifiée, selon leurs témoignages et ceux des animatrices. La Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) indique ce jeudi qu'une enquête est en cours "pour connaître les détails de cette intervention".

Une opération à la demande des vigiles

Les premières remarques commencent dès leur entrée dans le cinéma, raconte Fatima El Mahjoubi, une des animatrices qui encadrait le groupe ce soir là : "Un vigile a pris en grippe un des jeunes du groupe, qu'il avait déjà rencontré. Il lui a dit : toi, tu vas pas faire long feu ici." Pendant la séance, le groupe est calme, continue-t-elle. Ce même vigile demande une première fois à certains des jeunes d’enlever leurs pieds des sièges, ce qu'ils font. Puis revient une deuxième fois, en demandant cette fois au groupe de quitter la salle. Là, c'est l'incompréhension pour Fatima El Mahjoubi : "Les jeunes regardaient leur film tranquillement. Le vigile est arrivé en me disant de prendre le groupe et de dégager d'ici. Ce sont les mots qu'il a utilisés."

Les deux animatrices demandent des explications. L'une d'entre elles sort de la salle pour s'entretenir avec la responsable du cinéma, mais entre-temps la police est contactée par le PC sécurité. "Il n'y a rien d'anormal à ça, c'est le protocole quand un groupe refuse de de quitter les lieux", explique Kinepolis. Sentant monter la tension avec le vigile, Fatima El Mahjoubi décide de faire sortir le groupe. C'est à ce moment que les adolescents se retrouvent face à "une trentaine" de policiers.

"Ça va rester gravé en moi toute ma vie"

Ahmed, 11 ans, est le premier à être contrôlé : "Au moment où on sortait, ils ont mis des lampes torches dans nos yeux, ça piquait. Après, un policier m'a jeté contre le mur, et il m'a dit que si je racontais n'importe quoi, il me mettrait une claque." Il n'est pas le seul à raconter des tentatives d'intimidation. "Ils m'ont traité de petit puceau, ils m'ont poussé, raconte un autre membre du groupe âgé de 17 ans. J'étais choqué. Ça va rester gravé en moi."

Un policier m'a jeté contre le mur, et il m'a dit que si je racontais n'importe quoi, il me mettrait une claque - Ahmed, 11 ans

"Ils nous ont insulté de cassos, puis ils nous ont sorti. Comme on ne marchait pas assez vite pour eux, ça les a énervé", continue Nayla, 15 ans. Le groupe est évacué par une sortie qui donne sur les champs. Selon les témoignages des jeunes et des animatrices, les policiers auraient alors gazé un des adolescents.

La directrice de la maison de quartier dénonce "une vraie situation de discrimination"

"La demande des vigiles était illégitime, et le comportement des policier n'était pas normal", assène Fanny Houssière, la directrice de la maison de quartier. Dès le lendemain des évènements, elle organise un groupe de parole avec les jeunes "en état de choc" et les animatrices. "C'est important d'en parler. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils n'ont pas à subir ce type de brutalité, que c'est une vraie situation de discrimination."

Plusieurs familles auraient l'intention de porter plainte. Grâce aux démarches de la maison de quartier, une enquête administrative a été ouverte pour en savoir plus sur le comportement des policiers ce soir-là. La Direction départementale de la sécurité publique du Nord précise être "très soucieuse du suivi des différentes interventions".