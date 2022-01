Une enquête visant Jean-Jacques Bourdin ouverte pour agression sexuelle

Soupçonné d'agression sexuelle, le journaliste Jean-Jacques Bourdin est désormais visé par une enquête a indiqué le parquet de Paris mardi. Samedi dernier, on apprenait qu'une ancienne journaliste de BFMTV/RMC avait porté plainte contre lui pour des faits qui se seraient déroulés en 2013. L'enquête est confiée au commissariat du 16e arrondissement.

La journaliste qui accuse Jean-Jacques Bourdin a expliqué que les faits se sont passés à Calvi en Haute-Corse. La scène se serait déroulée le matin, entre 6h et 7h, dans la piscine d'un hôtel. Alors qu'elle nageait, la plaignante aurait été rejointe par Jean-Jacques Bourdin. Ce dernier l'aurait saisie par le cou, alors qu'elle n'avait plus pied, et aurait tenté de l'embrasser plusieurs fois. La jeune femme explique avoir réussi à tourner la tête tout en se débattant, et être parvenue à se défaire de son étreinte.

La plaignante a affirmé que le présentateur vedette lui a alors dit : "J'obtiens toujours ce que je veux". "J'ai vécu cette dernière phrase comme s'il me prévenait que tôt ou tard il aurait ce qu'il voulait" et "comme une menace de la part de quelqu'un qui avait un ascendant hiérarchique sur moi", explique-t-elle dans sa plainte. Les mois qui suivent, elle dit avoir reçu de nombreux mails et SMS de Jean-Jacques Bourdin lui demandant des faveurs sexuelles. Elle a joint l'un de ces mails à sa plainte qui contient la phrase : "Tu me tentes tous les matins, j'aime ton regard."

Bourdin dément

La journaliste a expliqué aux enquêteurs ne pas avoir déposé plainte à l'époque par crainte de perdre son emploi - elle est partie de BFM TV en 2017 - et car la libération de la parole et l'affaire Nicolas Hulot lui ont permis de trouver le "courage" d'en parler.

Selon une source proche de l'enquête, deux autres femmes envisagent de témoigner contre Jean-Jacques Bourdin. L'animateur a démenti de son côté ces accusations. "Je connais cette personne, et j'ai travaillé avec elle. Je reconnais m'être baigné avec elle dans la piscine de cet hôtel. Mais je n'ai jamais tenté de l'embrasser de force, ni elle, ni jamais personne d'autre", a-t-il répondu au Parisien.

Enquête interne à BFMTV/RMC

Le groupe Altice Media, propriétaire de RMC et BFMTV, a annoncé dimanche lancer une enquête interne, notamment "pour s'assurer qu'aucun fait de ce type n'a été porté à la connaissance des managers ou collègues des intéressés (plaignante et mis en cause)". "Nous ne minimisons pas cette accusation, ni lui donnons une dimension disproportionnée", avait déclaré au Parisien Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, dont le dispositif pour l'élection présidentielle accorde une place centrale à Jean-Jacques Bourdin.

"Il n'y a rien qui empêche Jean-Jacques Bourdin de faire son travail. Une simple plainte ne justifie pas le fait de disqualifier quelqu'un", avait-il ajouté. Les sociétés des journalistes de BFMTV, RMC et RMC Sport se sont pour leur part interrogées dimanche "sur la pertinence du maintien à l'antenne de Jean-Jacques Bourdin le temps de l'enquête".

Jean-Jacques Bourdin s'apprête à lancer sa nouvelle émission politique "La France dans les yeux", un entretien mené en région et en direct avec les principaux candidats à l'Elysée, inaugurée mardi soir par Valérie Pécresse en Corrèze.