Une enquêtrice de la Fondation Bardot à Nîmes espère voir Kurt Zouma interdit à vie d'avoir un animal

L'affaire du chat de Kurt Zouma (11 sélections en Equipe de France) n'en finit plus de susciter l'indignation. Après la fondation Brigitte Bardot qui a annoncé son intention de déposer plainte pour maltraitance, c'est au tour de Peta de tacler le défenseur international de West Ham. L'association de protection des animaux demande à Didier Deschamps de ne plus le sélectionner en Equipe de France de football. La vidéo dans laquelle on voit Kurt Zouma donner un coup de pied puis une violente gifle à un chat est devenue virale. Elle a été vue par plusieurs millions d'internautes. A Nîmes cette vidéo a particulièrement choqué Gloria Féron, présidente de l'association Toutous et minous, et enquêtrice pour la Fondation Bardot depuis 17 ans.

Gloria Féron ne décolère pas après avoir vu les images. "Je ne veux pas comparer aux enfants. Mais quand on a des enfants de bas âge, ils font des bêtises. On ne va pas pour autant les tabasser. Ce mec-là, j'espère qu'il sera bien sanctionné. Et il faut qu'il soit interdit d'avoir des animaux, à vie. S'il veut se défouler, qu'il se défoule avec un gars bien costaud, mais pas avec un pauvre animal qui n'a pas compris ce qui lui arrivait".

Dans un communiqué Kurt Zouma a présenté ses excuses : "Je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont été choqués par la vidéo. Je veux assurer à tout le monde que nos deux chats vont parfaitement bien, qu'ils sont aimés et chéris par notre famille. Cet événement était un fait isolé qui ne se reproduira plus"

"Il a présenté ses excuses, ça ne suffit pas. C'est parce qu'il voit l'ampleur que ça prend, il veut se donner bonne conscience, c'est trop tard. il a quoi à la place du cerveau ?" Gloria Féron

Gloria Féron est enquêtrice pour la Fondation Bardot depuis 17 ans. Elle essaie de traquer par tous les moyens les auteurs de maltraitances sur les animaux. Tous les moyens sont bons, à commencer par "les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des "abrutis" qui pensent que c'est bien, donc c'est comme ça qu'on les découvre. Mais c'est aussi grâce à des voisins qui informent." La nîmoise est toujours mandatée officiellement par la Fondation Bardot ou la SPA de Vallérargues.

"Les gens trouvent toujours une bonne excuse de l'avoir fait.. mais depuis 17 ans que j'enquête, j'en ai vu des atrocités. On a sauvé beaucoup d'animaux, et ça ne va pas en s'améliorant : tous les jours je vois des cas atroces, ce n'est plus possible. Je suis choquée, je n'ai pas de mot". Gloria Féron

West Ham, le club qu’il a rejoint en août 2021 en provenance de Chelsea, a annoncé, mercredi, avoir infligé à son défenseur la « plus grosse amende possible ». Le montant maximal d’une amende qu’un club peut infliger à son joueur est généralement de deux semaines de salaire, ce qui, dans le cas du Français, s’élèverait à près de 300 000 euros.

Le geste de Zouma est un « acte de violence gratuit, bête et méchant », a, pour sa part, réagi Noël Le Graët, le président de la Fédération française (FFF), dans une déclaration écrite transmise à l’AFP. « C’est un garçon connu pour être respectueux (…). Je note, cependant, ses excuses ; j’espère qu’il en tire la leçon qui s’impose », a-t-il ajouté

Une pétition, postée sur la plate-forme Change.org, recueillait plus de 200 000 signatures, mercredi après-midi. « Au Royaume-Uni, nous avons des lois contre la maltraitance des animaux, des lois qui devraient s’appliquer à tous, riches ou pauvres, célèbres ou non ! Nous demandons à la police métropolitaine et à la RSPCA de mener une enquête urgente et de poursuivre les auteurs de cet acte odieux », selon le texte de la pétition. L’affaire est remontée jusqu’au maire de Londres, Sadiq Khan, qui a qualifié les actes de Zouma de « méprisables »