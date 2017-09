Une enseignante agressée dans un lycée de Brive

Les faits se sont déroulés ce mardi, en début d'après-midi à Brive. Un individu, après être entré dans l'établissement, a fait irruption dans une salle de cours. Puis a porté un coup de pied à l'enseignante.

L'individu n'a pas pu être arrêté et ni être identifié à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il est en tout cas recherché par la police après avoir agressé une enseignante du lycée Danton, à Brive, ce mardi en début d’après-midi. L'homme a d'abord pénétré dans l’enceinte du lycée et "s’est immédiatement rendu dans une salle de cours" indique l'académie de Limoges. "Après avoir brusquement ouvert la porte de la salle, il a porté un coup de pied, à hauteur de l’épaule, à l’enseignante qui y assurait son cours. Les élèves de sa classe de terminale ont été témoins de l’agression", poursuit le communiqué, qui précise que "plusieurs témoins ont pu donner des informations aux services de police."

Une plainte déposée, un dispositif de protection mis en place

En dépit de cette agression, l'enseignante "a tenu à assurer son cours" alors qu'une élève "particulièrement choquée" a été prise en charge par le service vie scolaire et l’infirmière du lycée. Les cours ont ensuite été suspendus au lycée Danton où "les enseignants, légitimement émus, ont manifesté leur solidarité et leur soutien à leur collègue." Le communiqué précise qu'une plainte sera déposée et qu'un dispositif de protection sera mis en place aux abords de l'établissement.