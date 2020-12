Une enseignante d'un lycée d'Annecy visée par des insultes antisémites durant des cours en ligne

Le proviseur du lycée Charles Baudelaire d'Annecy porte plainte après que des insultes antisémites aient été tenues contre une enseignante, durant des cours en ligne. Au total, quatre "intrusions" ont été détectées, la semaine dernière, lors de ces séances à distance.

Ce ne sont pas des élèves selon le lycée

Selon l'établissement, les insultes ne viendraient pas d'élève mais de personnes extérieures, ayant comme pseudos : "Adolf", "Staline", et qui ont réussi à se connecter et à avoir accès aux cours, organisé via le système du CNED et l'application ZOOM.

Dans un message envoyé aux parents d'élève, le proviseur rappelle que les codes d'accès ne doivent pas être divulgués. Les services informatiques du rectorat ainsi que les policiers vont tenter de retrouver les adresses numériques utilisées par les auteurs de ces intrusions.

