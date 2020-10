Près de Toulouse, une enseignante de lycée insultée par une élève après un cours sur le port du voile

Les faits se sont produits début octobre au lycée Pierre d'Aragon de Muret, près de Toulouse en Haute-Garonne. Une professeure aborde le port du voile lors d'un cours d'éducation civique avec ses élèves. Un peu plus tard, après le cours, un groupe d'élèves vient à sa rencontre pour poursuivre la discussion, et le ton monte. Certains élèves évoquent la charia et l'une des lycéennes se montre particulièrement virulente et l'insulte.

La professeure décide donc de porter plainte auprès de la gendarmerie de Muret, qui prend l'affaire très au sérieux. Puis l'assassinat de Samuel Paty a Conflans-Sainte-Honorine, vendredi dernier, a accéléré l'enquête. Et ces derniers jours, sept mineurs qui avaient participé à l'altercation ont été placés en garde à vue.

Ce mardi, la lycéenne la plus virulente, âgée de 16 ans, a été mise en examen par le juge des enfants, pour "outrage à personne chargée d'une mission de service public dans un établissement scolaire" précise le parquet de Toulouse. La mineure encourt jusqu'à six mois de prison et fait l'objet d'une mesure de liberté surveillée.