Une enseignante de la Teste-de-Bush parmi les victimes de la chute d'un chêne à Madère

Le drame s'est produit mardi 15 août lors d'une cérémonie religieuse sous un chêne vieux de 200 ans à Funchal sur l'île de Madère au Portugal. Une enseignante de la Teste-de-Buch, qui y passait ses vacances en famille, est parmi les 13 victimes écrasées par la chute de l'arbre.

Le site internet du collège Henri Dheurle à la Teste de Bush l'indique dès sa page d'accueil. "En deuil" après la mort de cette enseignante en espagnol, décédée à cause de la chute d'un chêne vieux de 200 ans lors d'une cérémonie religieuse sur l'île portugaise de Madère près de Funchal. Le drame s'est produit alors que les fidèles étaient en train d'allumer des bougies près d'une fontaine devant l'image de Notre Dame du Mont.

Capture écran - collège Henri Dheurle -

"La joie de vivre incarnée" selon ses collègues

Elle était professeure depuis plusieurs années à la Teste, "très appréciée" selon ses collègues. "C'était la joie de vivre incarnée. Je suis effondré comme tout le collège doit l'être. Elle m'avait envoyé un petit message pour me dire qu'elle était justement à Madère", raconte Bruno Pastoureau qui est également adjoint en charge des associations à la mairie de la Teste.

Une enquête a été ouverte à Madère. Trois jours de deuil régional ont été décrétés. Selon le maire de Funchal, l'arbre n'était pas répertorié comme présentant un risque de chute et aucun câble ne le retenait. Le bilan est lourd : 13 morts (dont cette enseignante Girondine et une touriste hongroise) et 49 blessés.