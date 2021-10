Une enseignante insultée et bousculée au lycée Jean Moulin de Roubaix

Les cours ont été suspendu pour l'après-midi, au lycée Jean Moulin de Roubaix, ce mardi 19 octobre 2021. Cela fait suite à l'agression d'une enseignante par un élève. Selon le rectorat, elle a été "insultée" et "bousculée" alors qu'elle assurait son cours.

Une plainte va être déposée

Selon un autre professeur de l'établissement, l'élève serait entré dans une classe qui n'était pas la sienne en plein cours. L'enseignante lui a demandé de quitter les lieux, puis de présenter son carnet de correspondance, ce qu'il se serait refusé à faire. Leur échange aurait dégénéré, jusqu'à ce que l'élève bouscule l'enseignante dans le couloir.

Le rectorat indique que le proviseur, Pascal Grouselle, accompagne la professeure dans sa démarche de dépôt de plainte. De son côté, la rectrice de l’académie de Lille "condamne avec la plus grande fermeté cet acte isolé et assure l’enseignante, ainsi que l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement, de son soutien plein et entier".

Climat tendu

L'évènement arrive dans un contexte déjà "compliqué" dans l'établissement, explique un professeur. "Depuis la rentrée, on a déjà eu pas mal de soucis, il y a de plus en plus d'incivilités", raconte-il, évoquant une bagarre à la machette le mois dernier, et des jets de bombes lacrymogènes depuis les fenêtres du lycée il y a quelques jours.

Ce qui a conduit l'équipe éducative, avant même cet incident, à faire une demande d'audience auprès du rectorat pour obtenir plus de moyens. Ce mardi, plusieurs enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. Les cours reprendront normalement dès mercredi 20 octobre, mais une grève pourrait avoir lieu à la rentrée des vacances de la Toussaint, le 8 novembre.