Une enseignante soupçonnée de maltraitance sur ses élèves de l'école primaire de Courtenay

Une enseignante d'école primaire à Courtenay, dans le Loiret, est soupçonnée de maltraitance envers ses élèves et d'harcèlement moral sur ses collègues. (Photo d'illustration)

Tout a commencé par une plainte pour harcèlement moral déposée au mois d'octobre par des enseignants de l'école primaire de Courtenay, près de Montargis dans le Loiret. Une institutrice de 42 ans aurait tenu des propos humiliants, voire insultants, envers certains collègues. Des agissements qui remonteraient jusqu'en 2014, précise Loïc Abrial, le procureur de la République de Montargis.

Des violences psychologiques et physiques contre les enfants

Mais l'affaire en révèle une autre dans l'établissement scolaire du Montargois : les gendarmes chargés de l'enquête soupçonnent cette même institutrice de maltraiter certains élèves de sa classe de CP.

Le procureur de Montargis, évoque des violences psychologiques, avec notamment des humiliations que certains enfants âgés de trois à six ans auraient subies, parfois même devant la classe. L'enseignante refuserait par exemple que certains enfants aillent aux toilettes, les forçant à se faire dessus. Il est aussi question de violences physiques : des enfants attrapés par le poignet puis secoués. Des faits qui auraient été commis entre 2018 et 2021.

Placée sous contrôle judiciaire

Ce vendredi 25 février, l'enseignante a été placée en garde à vue, puis placée sous contrôle judiciaire. Elle reste libre avant son procès, prévu le 22 juin au Tribunal de Montargis. Mais l'institutrice a l'interdiction d'exercer son métier, et d'entrer en contact avec ses collègues et les élèves, ajoute Loïc Abrial. Elle sera jugée à la fois pour les soupçons de maltraitance et d'harcèlement moral.

L'inspection académique précise que l'enseignante a d'ores et déjà été remplacée dans sa classe pour assurer le suivi de l'enseignement.