Une enseigne de grand magasin de 15 mètres s'effondre à Montivilliers

Plus de peur que de mal. L’enseigne du magasin de chaussures La Halle à Montivilliers près du Havre, s'est effondrée ce mardi en début d'après-midi, sans faire aucun blessé. Un second panneau du même magasin, menace de s’effondrer, l'enseigne a dû fermer.

Grande de 15 mètres de long sur deux mètres de large, l'enseigne accrochée à l'entrée du magasin est tombée au sol, vers 14h30, indiquent les sapeurs-pompiers. Alors qu'une seconde enseigne menaçait de tomber, le magasin a été fermé et une barrière de sécurité mise en place. Six employés et plusieurs clients ont été évacués**, il n'y a pas de blessés.**

Le magasin momentanément fermé

Le magasin a pu rouvrir vers 16h30 en déplaçant les issues d’entrée et de sortie, aucun salarié n'est en chômage technique, précisent les pompiers. Une entreprise privée a été contactée pour déposer l'enseigne et la mettre en sécurité.