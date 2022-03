Une entreprise d'Hazebrouck se mobilise pour organiser l'accueil de réfugiés ukrainiens

L'entreprise textile Lener Cordier, spécialisée dans la pièces à manches, est basée à Hazebrouck, où travaillent 90 salariés. Mais 260 de ses salariés travaillent en Ukraine, où elle a délocalisé une partie de sa production il y a 35 ans. L'atelier de production, situé à l'ouest, est pour l'instant épargné et poursuit son activité, mais les bureaux d'étude de Kiev ont été évacués.

Nadia y travaillait depuis 22 ans. Elle a dû fuir avec sa fille et sa petite fille. Son mari et son gendre, eux, sont contraints de rester en Ukraine pour se battre. "Nous, les filles, quand on a quitté Kiev et qu'on est arrivées à Lviv, le patron, Frédéric, nous a proposé de venir ici pour être en sécurité. On a pris le bus jusqu'à Cracovie, puis l'avion jusqu'à Lille", raconte-t-elle. A son bureau dans les locaux d'Hazebrouck, Nadia a repris son poste, malgré la barrière de la langue.

16 réfugiés Ukrainiens accueillis à Hazebrouck

"Ici, c'est bien plus calme, par rapport à là-bas, sous les bombardements", confie-t-elle. Un soulagement qui n'enlève rien à l'inquiétude et la tristesse d'avoir tout quitté dans la précipitation. "Ma maison, je ne sais pas, elle est peut-être détruite par les bombardements", soupire-t-elle. A ses côtés, Hélène, une salariée de Lener Cordier à Hazebrouk. C'est elle qui les héberge dans la maison de sa mère, à Morbecque, à quelques kilomètres de là.

Cette maison, elle devait la mettre en vente prochainement. "Mais c'est pas grave, on attendra", dit-elle. La maison était vide, alors il a fallu trouver du mobilier, mais aussi des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, ce qu'il faut pour le bébé... "Tout le monde s'est mobilisé", résume Hélène. A Hazebrouck, 16 réfugiés Ukrainiens, salariés et anciens salariés de Lener Cordier, et leurs familles ont été accueillis sur les deux dernières semaines. Une partie dans des familles d'accueil et la majorité dans des logements sociaux accordés par la Ville.

Le directeur, Frédéric Lener, accueille lui-même chez lui les deux filles de son représentant ukrainien. "Ça me paraissait normal, compte tenu des liens qu'on a avec l'Ukraine depuis longtemps. C'est de l'humain", explique-t-il. Après l'accueil en urgence, il faut réaliser les démarches administratives complexes. Une partie des salariées françaises tentent d'aider leurs collègues ukrainiennes dans cette tâche.