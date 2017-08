Une entreprise de Wittenheim a reçu des oeufs contaminés au fipronil

Le ministère de l'agriculture annonce que six nouveaux établissements sont concernés par les oeufs au fipronil. Parmi eux, la société alsacienne Valfleuri, basée à Wittenheim, qui fabrique des pâtes d'Alsace. Elle a importé près de 44 tonnes d'ovoproduits.

Le scandale sanitaire des oeufs au fipronil n'en finit plus. Le ministère de l'agriculture annonce ce lundi 14 août que six nouveaux établissements de transformation ont importé des œufs contenant cet insecticide. Le fipronil est pourtant interdit chez les animaux destinés à la consommation.

Parmi ces six nouvelles entreprises sur quatorze au total, figure Valfleuri. L'entreprise de Wittenheim (Haut-Rhin) fabrique des pâtes d'Alsace depuis 1922. Elle a importé 43,94 tonnes d'ovoproduits des Pays-Bas. Il s'agit de produits obtenus à partir de tout ou partie de l’œuf, après élimination de la coquille et des membranes.

Sur son site internet, Valfleuri annonce que "les pâtes d’Alsace sont exclusivement confectionnées avec des œufs français de poules élevées en plein air". L'entreprise précise toutefois qu'elle "fabrique aussi des pâtes à marque de distributeur et pour des industriels en France et à l’export. Pour ces productions, la majorité des approvisionnements sont d’origine française, partiellement complétés par des œufs d’origine UE". Valfleuri, est le premier producteur de pâtes d'Alsace. L'entreprise emploie une centaine de salarié et produit 15.000 tonnes de pâtes par an, dont un tiers pour l'exportation.

La France annonce que six nouveaux établissemnts sont concernés par les oeufs au Friponil - Copie d'écran ministère de l'agriculture

Le ministère rappelle que selon l’Agence nationale de sécurité alimentaire (Anses), "le risque pour la santé humaine est très faible au vu des niveaux de fipronil constatés dans les œufs contaminés et au vu des habitudes françaises de consommation alimentaire".