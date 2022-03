Une entreprise du bassin de Thau peine à recruter pour la saison des melons

Dans la commune de Saint-Thibéry (Hérault), l'entreprise familiale Ricome Conditionnement cherche désespérément de la main d'œuvre pour le conditionnement et la manutention de ses melons. Sur 100 postes, 60 sont encore à pourvoir entre mai et juin.

A Saint-Thibéry (dans l'Hérault), l'entreprise Ricome conditionnement, spécialisée dans le melon, propose 100 postes d'agents de conditionnement et manutention entre mai et septembre. Cette année, elle peine à recruter et craint de ne pas avoir assez de main d'œuvre pour assurer la haute saison.

L'entreprise a pourtant multiplié les canaux de recrutements. Pôle Emploi, Facebook, Le Bon Coin... "D'habitude, à cette saison, les demandes affluent" explique Anaïs Guénin, responsable des ressources humaines. Un manque de candidatures qu'elle n'arrive pas à expliquer. Alors qu'aucune qualification ni expérience ne sont demandées.

"Nous recherchons des personnes du coin, qui peuvent se déplacer facilement, mais qui sont surtout motivées et prêtes à travailler en équipe."

Le travail consiste principalement à trier et mettre en caisse les melons pour les envoyer aux clients. Six jours sur sept. L'entreprise s'engage à former tous ses employés.

Pour le moment, une trentaine de postes sont pourvus. Pour la plupart il s'agit d'anciens saisonniers qui reviennent chaque année. L'entreprise de melons organise le 24 mars une journée pour découvrir le métier.

Pour candidater, vous pouvez vous rendre sur le facebook de l'entreprise. Des annonces sont également en ligne sur le site de Pôle emploi.

