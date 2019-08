Une entreprise ravagée par les flammes va être démolie à Béziers

Béziers, France

Un bâtiment menace de s'effondrer et va être démoli, à Béziers, d'ici mercredi midi. C'est ce qu'annonce la mairie ce lundi suite à l'énorme incendie survenu dimanche, tout près du centre. Au total, trois édifices ont été ravagés, au nord ouest de la ville : deux logements et une entreprise de matelas. Dans l'urgence, un expert a donc été mandaté par la mairie. Ce dernier a évalué le danger et affirme que "le péril est imminent" concernant l'entreprise. La mairie décide donc de le raser, avant qu'il ne s'effondre.

Un nouvel expert, mais cette fois judiciaire, doit valider la décision ce mardi matin. La démolition interviendra dans la foulée, et des palissades seront installées pour sécuriser les abords. Robert Ménard, le maire, annonce par ailleurs que rien ne sera reconstruit à cet endroit. Le lieu est considéré comme trop dangereux, au delà de l'incendie.

On ignore toujours les causes du sinistre, qui n'a heureusement fait aucune victime humaine. Les logements n'abritaient qu'une seule personne, qui est provisoirement relogée à l'hôtel. Une enquête est en cours et un homme de 31 ans est en garde à vue depuis dimanche.