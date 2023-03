Une éolienne en feu près de Challans, en Vendée

L'image est impressionnante. Le moteur d'une éolienne a pris feu ce jeudi en fin d'après-midi à Froidfond, près de Challans en Vendée. Alertés à 17h, les pompiers sont rapidement intervenus, mais il était trop dangereux pour eux de monter dessus. Décision a été prise d'établir un périmètre de sécurité et de laisser le feu se consumer. Sept pompiers sont sur place. L'éolienne a été arrêtée et ne tourne plus.

