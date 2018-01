Indre-et-Loire, France

Une boulangerie et une épicerie ont été victimes d'un braquage et d'une tentative de braquage dans la soirée de mercredi à jeudi à Saint Avertin et à Tours. La police n'établit pour le moment aucun lien entre les deux affaires même si elles ont eu lieu à 20 minutes d'intervallle. Peu avant 20H00, c'est d'abord l'épicerie du centre commercial Bouzignac boulevard Wagner qui est visée. Deux hommes, la tête couverte d'une capuche, les mains gantées, menacent le gérant et ses fils avec un pistolet à billes. Ceux-ci se défendent, les tirs partent, le gérant est blessé à la pommette, l'un de ses fils à la cuisse, les braqueurs s'enfuient bredouilles. Vers 20H10, deux individus pénètrent cette fois dans la boulangerie Le Fournil de Pierre, avenue du Lac à St Avertin. Ils sont masqués par un foulard et portent des gants. Sous la menace d'un couteau, les deux serveuses sont obligées de leur remettre la caisse. Ils s'enfuient eux aussi à pied. La police va rapidement interpeller un mineur pour la tentative de vol de l'épicerie, il est aujourd'hui en garde-à-vue. Quant aux trois autres braqueurs, ils n'ont pas encore été retrouvés.