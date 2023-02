Une épicière retrouve son commerce vandalisé en Mayenne, des œufs et des patates volés

Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 février 2023, l'épicerie en libre-service Les serres au comptoir a été braquée à Forcé, dans l'agglomération lavalloise. Dix-sept casiers, remplis de denrées alimentaires de base, telles que des œufs ou des pommes de terres, ont été pillés, à priori à l'aide de tournevis selon Anne Janvrin, la gérante.

Le concept de cette épicerie créée il y a cinq ans est le même que celui d'un distributeur de canettes, mais avec des produits locaux tels que des jus de fruits ou des œufs par exemple. Depuis la découverte de son épicerie vandalisée ce mardi, Anne Janvrin est complètement abasourdie : "J'ai du mal à trouver les mots, c'est juste bête et méchant. Ça fait cinq ans que j'ai lancé ma boîte, cinq ans que je ne me verse pas de salaire, je crée de l'emploi, je valorise les produits locaux, j'ai du mal à comprendre qui peut faire ça", confie-t-elle.

Dès qu'elle a constaté l'infraction, la jeune entrepreneure a posté des images sur les réseaux sociaux, "les clients sont les premiers outrés !" affirme-t-elle.

Au moins 70 euros de nourriture ont été dérobés, mais ce n'est pas ça qui désespère Anne Janvrin : "C'est quand même un manque de confiance, surtout sur des produits locaux. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quelle motivation peut-on avoir à aller vandaliser 17 casiers pour des oranges, du miel, des pommes de terres ?"

Lorsque les gendarmes ont constaté l'infraction, ils ont vivement conseillé à la gérante d'installer désormais des caméras de surveillance, mais au vu de ses revenus, Anne Janvrin est dubitative : "C'est fou de devoir se protéger à ce point pour un libre service de pommes de terre, de fruits et de beurre. C'est fou et c'est surtout très coûteux ! Moi j'aime fonctionner sur l'idée qu'on puisse faire confiance aux gens, mais c'est un peu naïf. Du coup, on psycote un peu avec Maryse, ma collègue de travail, moralement et psychologiquement, ça nous affecte. Je pensais être un peu à l'abri dans ma petite campagne, mais en fait, pas du tout", conclu-t-elle tristement.

Appel à témoins

Anne Janvrin portera plainte ce vendredi auprès des gendarmes, une enquête est ouverte. La gérante appelle les habitants à se manifester s'ils ont été témoins d'événements pouvant faire avancer l'enquête.

Deux autres commerces ont également été cambriolés dans l'agglomération lavalloise, à Entrammes, la même nuit. Il s'agit d'un salon de coiffure et d'un institut de beauté voisin, les deux gérantes ont aussi déposé plainte auprès des gendarmes.