Une épidémie de "home-jacking" dans le secteur de Royan en Charente-Maritime

La police alerte les habitants du pays Royannais (Charente-Maritime). Une équipe de cambrioleurs est sans doute à l'œuvre dans le secteur, spécialiste du "home-jacking". Les cambrioleurs s'introduisent, pratiquement sans effraction, dans des pavillons, repèrent des clés de voiture, puis repartent avec un véhicule. Trois voitures ont été volées en trois nuits, entre le 18 et le 22 septembre, à Saint-Palais et Saint-Georges-de-Didonne. Une première série de vols avait été commis fin juillet-début août. Et l'une des voitures volées avait ensuite été retrouvée en Espagne.

Lors de cette nouvelle série de vols, le préjudice est important. L'un des véhicules volés était de haut de gamme (plus de 50.000 euros) et une autre voiture de très haut de gamme (plus de 100.000 euros), des grosses cylindrées allemandes. Les premières constatations font penser à une équipe aguerrie, qui aurait réalisé des repérages avant de passer à l'acte.

Les policiers conseillent aux habitants de ne pas faciliter le travail des cambrioleurs, en verrouillant leurs portes et fenêtres, et en ne laissant pas les clés de voiture en évidence dans les maisons.