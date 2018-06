6 jeunes cambrioleurs interpellés et présentés devant la justice à Nîmes. Ils ont reconnu une douzaine de faits commis ces 6 derniers mois dans la région de Saint-Ambroix.

Alès, France

Une équipe de 6 jeunes individus interpellés ce mercredi par les gendarmes de la compagnie d'Alès. On leur reprochait une quinzaine de cambriolages commis ces 6 derniers mois dans le secteur de Saint-Ambroix.

Un moteur de moto, un VTT et de la résine de cannabis

5 mineurs et un majeur, à la tête de l'équipe, qui ont été interpellés ce mercredi et placés en garde à vue. Lors des perquisitions sont découverts un moteur de moto provenant d’un fait répertorié ainsi que de la résine de cannabis. Egalement mis au jour, une moto cross 50 cm³, un VTT, une PS3, une cagoule, un pistolet à air comprimé et un fusil calibre 12.

Un même mode opératoire qui les conduisent devant la justice

Sur la quinzaine d'affaires la gendarmerie d'Alès en a solutionné 12. Déféré devant la justice les 5 adolescents ont été placés sous contrôle judiciaire. Le majeur répondra de ses actes devant le tribunal correctionnel de Nîmes.