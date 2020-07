Une équipe de cambrioleurs démantelée après des dizaines de vols dans des stations de ski

Ils sont soupçonnés d'avoir commis près de 70 cambriolages dans des stations de ski de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Isère entre décembre 2019 et février 2020. 11 Savoyards ont été arrêtés ces dernières semaines. 5 d'entre eux ont été envoyés en prison en attendant la poursuite de l'enquête.

Ils sont soupçonnés de s'être livrés à des véritables raids dans les stations de ski de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Isère. Une équipe de cambrioleurs a été démantelée par les gendarmes de Savoie. Plusieurs d'entre eux ont été mis en examen. Cinq personnes ont été envoyées en prison et six autres ont été placées sous contrôle judiciaire.

Près de 70 cambriolages et 150 000 euros de préjudice

Les faits remontent à cet hiver. En tout, cette équipe de 13 malfaiteurs est soupçonnée d'avoir commis près de 70 cambriolages entre le 8 décembre 2019 et le 12 février 2020, dans des magasins Sherpa, des magasins et sports, d'optique et même dans des salons de coiffures. Pour un préjudice estimé à 150 000 euros.

Les cambrioleurs, tous âgés de 20 à 30 ans et originaires du bassin chambérien avaient été arrêtés dans leur élan par les gendarmes de la brigade de recherche d'Albertville et la brigade de Moûtiers, avec une première vague d'interpellations au mois de février.

De nouvelles arrestations avaient eu lieu en juin et le 22 juillet dernier. Lors des perquisitions, les gendarmes avaient retrouvé des vêtements provenant de vols et 8 000 euros en liquide. L'enquête est toujours en cours, elle a été confiée à un juge d'instruction.