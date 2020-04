Une équipe de cambrioleurs attaque trois commerces dans le Sud Ardèche

Dans la nuit du 1er au 2 avril, une épicerie, un restaurant et un salon de coiffure ont été cambriolés à Lavilledieu, Vallon-Pont-d'Arc et Vogüé. Les malfrats se sont emparés des fonds de caisses et de quelques bouteilles d'alcool.