4 personnes soupçonnées d'avoir commis de nombreux cambriolages de bars-tabac en Normandie, en Bretagne, en Picardie et en Île de France. Elles ont été interpellées par les gendarmes du GIGN samedi 7 juillet et mises en examen.

France

Les individus, membres de la communauté du voyage, sont soupçonnés d’être impliqués dans une vingtaine de cambriolages de commerces. Pour commettre leurs méfaits nocturnes, les auteurs présumés utilisaient des véhicules volés et réalisaient des périples, au cours d’une même nuit, sur plusieurs départements, l'Eure, l'llle et Villaine, l'Oise et le Val d'Oise. Fin juin 2018, les enquêteurs de la section de recherches de Versailles prennent la direction de l’enquête avec l’appui de l’OCLDI, co-saisis avec les groupements de l’Oise, de l’Eure et du Val d’Oise dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Le 7 juillet, les enquêteurs détectent un départ en périple nocturne. Un dispositif opérationnel est déployé par le GIGN, le groupe d’observation et de surveillance d’Île de France et les enquêteurs de la section de recherches. Au cours de la nuit, les 4 individus, circulant en BMW et Renault volées, commettent cinq cambriolages de bars-tabac dans l’Eure, à Charleval, Pont Saint Pierre et Romilly sur Andelle. A Charleval, le propriétaire, alerté par l'alarme de son commerce, est tombé nez à nez sur les malfrats, qui sont tout de même repartis avec plusieurs milliers d'euros en cartouches de cigarettes. Sur le retour, vers 6h30 à Andé et Mouflaines , les 4 hommes encagoulés sont interpellés par le GIGN, après avoir percuté les véhicules de gendarmerie.

Un phénomène inter-régional organisé

Les investigations, conduites sous l'autorité des parquets de Beauvais et d’Évreux démontrent le caractère organisé et l’existence d’un phénomène inter-régional. Rapidement, grâce à la mise en place d’importants moyens de surveillance, les enquêteurs sont parvenus à localiser l’équipe.

4000 paquets de tabac volés

Les perquisitions permettent de saisir du matériel d’effraction, environ 4 000 paquets de tabac volés et une arme de poing approvisionnée. A l'issue de leur garde à vue, les 4 individus interpellés ont été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le tribunal de grande instance d’Évreux pour vols en bande organisée, association de malfaiteurs et violences aggravées sur agents des forces de l’ordre.