Une équipe de vol à l’étage arrêtée par les gendarmes de la brigade d’Annecy-Meythet

Jeudi dernier, les militaires de la Communauté de Brigades d'Annecy-Meythet sont appelés pour des faits de vols à l'étalage dans un magasin de vêtements d'enfants de la zone du Grand Epagny.

C’est un agent de sécurité d’un autre magasin qui leur explique que 4 femmes sont dans le magasin et sont soupçonnées d'être en train d'y voler des produits.

Les 4 mises en cause, toutes de nationalité françaises, sont âgées de 32 à 56 ans et toutes défavorablement connues des forces de l'ordre et de la Justice – Gendarmerie Nationale