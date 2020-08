Une équipe des Pompiers de l'Urgence Internationale de Limoges va porter secours à Beyrouth

L'ONG Pompiers de l'Urgence Internationale, basée à Limoges et présidée par le colonel des pompiers limougeaud Philippe Besson, prépare une mission de secours vers Beyrouth, la capitale libanaise, secouée et dévastée par deux explosions gigantesques mardi soir. Plus de 2000 tonnes de nitrate d'ammonium, stockés dans un bâtiment du port de Beyrouth, ont explosé et créé une onde de choc phénoménale.

L'équipe des PUI, qui prendra le départ ce mercredi en fin de journée ou dans la nuit de mercredi à jeudi, sera composée d'une vingtaine de secouristes. Ils apporteront avec eux du matériel de recherche de victimes sous décombres (caméras, etc...) mais aussi du matériel de premiers secours et d'aide médicale.

A Beyrouth, le bilan est considérable. Selon la Croix-Rouge, les explosions ont fait au moins 100 morts et plus de 4 000 blessés, et selon le gouverneur de la ville, 300 000 personnes se retrouvent sans domicile. Les dégâts sont actuellement chiffrés à 2,5 milliards d'euros.