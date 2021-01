Une erreur de colis... et les gendarmes saisissent 389 plants de cannabis près de Baume-les-Dames

C'est une erreur de livraison de colis qui a permis une saisie impressionnante dans un village proche de Baume-les-Dames (Doubs) cette semaine : les gendarmes ont découvert 389 pieds de cannabis ainsi que d'autres plantes, des sachets de poudre blanche et brune, et tout le matériel nécessaire à ces cultures. Tout est parti d'un coup de chance pour les gendarmes... ou de malchance pour le suspect.

Du cannabis livré... à un voisin

L'enquête démarre quand un habitant du même village reçoit un colis par La Poste avec à l'intérieur trois pains de résine de cannabis. Sauf que ce paquet ne lui est pas destiné : l'adresse et le nom du destinataires indiqués sur le paquet sont ceux d'un voisin. Cet habitant alerte donc les gendarmes, qui entament leur enquête. Ils se rendent chez le destinataire du colis ce lundi, l'interpellent et mènent une perquisition du logement. Ils tombent alors sur cette incroyable culture : 389 plants de cannabis.

Les plants saisis. - Gendarmerie nationale

Il tient un magasin de CBD

Le suspect est placé en garde-à-vue et pendant son audition, il explique détenir un magasin de CBD (du cannabis légal) et cultiver uniquement du chanvre légal, dans le cadre de son commerce et dans un but médical. Les plants sont analysés et les résultats prouvent au contraire qu'il s'agit bien de cannabis. L'homme âgé de 36 ans a été libéré après sa garde-à-vue. Les enquêteurs attendent maintenant les résultats des analyses des autres produits retrouvés.

Déjà bien connu de la justice

Ce Franc-comtois est déjà bien connu des services de gendarmerie et de justice, pour de nombreux faits. Il a déjà fait l'objet d'une procédure au mois de mai, alors qu'il habitait à Tavaux (Jura). 150 plants de cannabis avaient alors été retrouvés à son domicile.