Une escroquerie à près de 2 millions d'euros démantelée en Haute-Vienne

Une bande d'escrocs a été mise en examen la semaine dernière à Limoges pour une vaste affaire d'escroquerie menée dans sept départements. Les huit suspects ont été laissés libres, sous contrôle judiciaire, dans l'attente de leur procès prévu les 6 et 7 juillet prochain. Ils devront répondre d'escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et pratiques commerciales trompeuses et agressives, pour vendre des travaux d'isolation et de rénovation de l'habitat. L'enquête, qui a débuté en septembre 2021 a été confiée en co-saisine au Groupe Interministériel de Recherche de Limoges et au service concurrence consommation et répression des fraudes de la DDETSPP de Limoges.

Presque 2 millions d'euros engrangés par les escrocs

Les 227 victimes étaient pour la plupart des personnes âgées, démarchées à domicile, parfois avec beaucoup d'insistance. Les escrocs n'ont pas hésité à brandir de faux documents et à se réclamer d'un un soi-disant "organisme de contrôle de l'amélioration de l'habitat". Ça semblait très officiel et, pour enfoncer le clou, les commerciaux insistaient sur la nécessité absolue de faire des travaux de rénovation. La combine a rapporté près 1.726.475 euros à la société BDPA Rénovation et ce sont ses dirigeants, ainsi que les directeurs implantés dans différents départements qui sont poursuivis.

Ils ont sévi en Haute-Vienne, en Dordogne, dans l'Allier, le Lot, la Gironde, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir. Trois d'entre eux ont un casier judiciaire et parmi les infractions qui leur sont reprochées, il y a aussi la direction d'une société malgré une interdiction judiciaire. Les peines encourues vont jusqu'à 10 ans de prison.