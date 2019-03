Une escroquerie au joint de culasse démantelée en Alsace

Alsace, France

On l'appelle l'escroquerie au joint de culasse : des personnes mal intentionnées déprécient volontairement la valeur de véhicules d'occasion pour pouvoir les acheter au rabais. Onze personnes ont été interpellées mi mars à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Six d'entre elles ont été mises en examen, dont trois, les cerveaux présumés de la bande ont été incarcérées.

Un mode opératoire bien rodé

Les escrocs ont fait au moins une vingtaine de victimes partout en France, avec à chaque fois le même mode opératoire. Ils prenaient rendez vous avec un particulier qui vendait sa voiture. L'un d'eux détournait son attention pendant que l'autre versait de l'huile dans le radiateur. Au moment de démarrer la voiture, de la fumée sortait du capot, signe que le joint de culasse était fichu. Le prix de la voiture était alors négocié au rabais. Le véhicule était alors envoyé en Allemagne pour être vendu beaucoup plus cher.