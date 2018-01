Aix-en-Provence, France

Jamais elle n'aurait imaginé cela. Hélène, étudiante aixoise a déjà eu la mauvaise surprise de retrouver la porte de son appartement forcée le 23 janvier dernier : "on m'a volé du liquide, des bijoux dont ma gourmette de baptême, on a aussi volé des objets de valeur à ma co-locataire".

Mais surtout la jeune femme découvre que les cambrioleurs sont partis également avec Nougat, son chiot âgé de 6 mois : "ils ont pris les croquettes, le sac de transport, ses jouets, et ils sont partis avec".

Chez Hélène c'est l'incompréhension : "comment peut-on s'en prendre à un animal sans défense, qui a sûrement fait la fête à ces voleurs quand ils sont entrés dans la cuisine ?"

Il y a des trafics, ça doit être ça - une voisine

Ce jack Russel terrier de 6 mois, elle se l'était offert à son anniversaire : c'était un chiot joueur, qui n'aboyait presque jamais, le manque est énorme, la nature humaine me surprendra toujours".

Nougat a une oreille marron et des tâches de rousseur sur le corps © Radio France - Fabien LE DU

Dans le voisinage c'est la consternation : on lui retourne l'appartement et en plus on part avec son chien, je ne comprends pas, c'est un chien de race, il y a des trafics, ça doit être ça..." spécule une voisine. Ce type d'animal peut en effet s'échanger à 700 euros.

c'était une partie de moi-même - Hélène, propriétaire du chiot

Hélène a publié une annonce sur les réseaux sociaux, elle ne lâche plus son téléphone : "il aurait été aperçu à la gare Saint-Charles, à Bordeaux, je réponds à tous les appels, on ne sait jamais".

La jeune femme garde espoir que son chiot sera reconnu, retrouvé, et restitué : que les personnes qui ont fait ça soient punies je m'en moque, j'espère juste qu'on sera réuni de nouveau, nougat c'était une partie de moi-même".